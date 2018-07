“Novato del Año”... ¿sabía usted que?

Este artículo ve la luz cuando ya la temporada de las Grandes Ligas se adentró en la segunda porción del calendario de 162 juegos. Un lapso que estimula la tentación de prever qué ocurrirá con los premios individuales de 2018, en particular con el “Novato del Año” en la Liga Americana. De acuerdo, no arrugue el entrecejo. No todavía. Ciertamente, con más de dos meses de acción por delante, no deja de ser una temeridad de nuestra parte, tratar de vislumbrar con nombre y apellido al ganador del trofeo.

Pero no vamos a caer en esa tentación. Solo que en este momento hay un venezolano con una considerable oportunidad de cargar con el galardón, Gleyber Torres, el segunda base de 21 años de edad con los Yanquis de Nueva York. De lo que se trata, es de ponerlo a usted amigo lector, al tanto de algunos antecedentes históricos del “Novato del Año” en la íntima perspectiva de la organización de los Yanquis, y que excusa más formidable y puntual que Torres. Así que apelamos a un modelo casi infalible que les encantará: “Sabía usted que...”.

El premio lo inició en 1947 la Asociación de Cronistas de Beisbol de Estados Unidos, año en que lo ganó Jackie Robinson, infielder de los Dodgers de Brooklyn y primer afro descendiente en jugar en las mayores. ¿Sabían que desde entonces nueve peloteros de los Yanquis consiguieron el reconocimiento?

Ellos son, el infielder Gil McDougald en 1951, el pitcher Bob Grim en 1954, el campocorto Tony Kubek en 1957, el jardinero Tom Tresh en 1962, el lanzador Stan Bahnsen en 1968, el cátcher Thurman Munson en 1970, el pitcher Dave Righetti en 1981, el campocorto Derek Jeter en 1996 y el guardabosque Aaron Judge en 2017.

Atenidos a que para esta fecha, entre los candidatos más encumbrados se encuentra Torres y su compañero de equipo, el antesalista dominicano Miguel Andújar, existe la probabilidad de que por primera vez el premio recaiga en campañas consecutivas en la parte de la ciudad de Nueva York que hace vida en la Liga Americana. ¿Sabía que la máxima cantidad de galardones al hilo para un mismo conjunto, es de cinco para los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional?

Entre 1992 y 1996 fue para el primera base Eric Karros, el receptor Mike Piazza, el jardinero dominicano Raúl Mondesí, el pitcher japonés Hideo Nomo y el outfielder Todd Hollandsworth.

Con la excepción de Judge, quien se encuentra activo, ninguno de los otros peloteros de los Yanquis que conforman la saga del equipo en la historia del “Novato del Año” está en el Salón dela Fama de las Grandes Ligas. Sin embargo, Jeter tendrá la oportunidad de ingresar al templo en 2020 cuando su nombre aparezca por vez primera entre los aspirantes a la inmortalidad. ¿Saben con quiénes compitió Jeter por el Novato del Año de 1996?

En retrospectiva, Jeter no tuvo rivales como sí pudieran tenerlos Torres y Andújar este año. Fue elegido de forma unánime con 28 votos para el primer lugar y 140 puntos. Sus seguidores, el pitcher James Baldwin, el inicialista Tony Clark, el lanzador Rocky Coppinger, el pitcher José Rosado, el jardinero Darin Erstad, el camarero dominicano Tony Batista, el lanzador Tim Crabtree y el pitcher Jeff D'Amico. ¿Será Jeter igualmente electo unánimemente al Salón de la Fama?

¿Saben quiénes serían los principales rivales de Torres y Andújar, al menos por lo apreciado durante los tres primeros meses de la campaña regular? El camarero Joey Wendle en Tampa Bay, el receptor Max Stassi en Houston, el pitcher boricua Joe Jiménez en Detroit, el lanzador venezolano José Alvarado en Tampa Bay y el pitcher dominicano Fernando Romero en Minnesota. ¿Emergerá un novato "inesperado" de aquí a septiembre?

A propósito de ese novato que emerja a última hora, ¿sabían que cinco de los ganadores del "Novato del Año" lo consiguieron pese a figurar en menos de cien encuentros en la temporada regular? El inicialista Willie McCovey, 52 encuentros en 1959 con los Gigantes. El antesalista Bob Horner con los Bravos, 89 en 1978. El primera base Ryan Howard con los Filis, 88 en 2005. El jardinero Wil Myers con los Rays, 88 en 2013 y el campocorto boricua Carlos Correa con los Astros, 99 encuentros en 2013.

El Dato

Con nueve, los Yanquis es el equipo con más “Novatos del Año” en la Liga Americana