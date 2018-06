Nadie tiene más jonrones en la Nacional que Aguilar desde el 1° de mayo

Jesús Aguilar no solamente se desprendió está semana como el venezolano con más cuadrangulares en la Grandes Ligas esta temporada, sino que, además, está a tiro del primer lugar entre todos los toleteros de la Liga Nacional, tras llegar a 18 cuadrangulares el miércoles y quedar a sólo uno del líder Bryce Harper.

Aguilar todavía no tiene suficientes apariciones legales como para competir por el liderato de bateo en el viejo circuito, pero su despliegue de poder ha sido tal, que ningún otro pelotero ha sacado más pelotas del parque que él a partir del 1° de mayo, fecha a partir de la cual ha descargado 17 de los tablazos de vuelta completa que suma hasta ahora.

Únicamente el ex caraquista J.D. Martínez tiene más bambinazos que el aragüeño a partir de esa fecha, lo que permite al cubano-americano comandar a los toleteros de la Liga Americana.

Aguilar es la figura más buscada por los medios de comunicación en Milwaukee gracias a su despliegue ofensivo, que le tiene con promedios de .304/.367/.628, con un OPS de .995 puntos.

Esos guarismos le servirían para encabezar a los bateadores de los Cerveceros, si no fuera por el hecho de que no ha jugado como titular desde el comienzo de la campaña y, por tanto, no ha acumulado el mínimo necesario de apariciones.

“Todo es cuestión de confianza”, declaró Aguilar a MLB Network, al ser entrevistado en el programa MLB Central. “El manager Craig Counsell me dijo, cuando llegué aquí, que iba a jugar mucho. Esas fueron las palabras perfectas para mí. Todo lo demás está en el pasado. Lo único que quiero es jugar de la forma correcta, porque si es así, muchas cosas buenas pasarán”.

En verdad están pasando. Ningún bateador en su equipo muestra tantos tablazos fuera del campo como Aguilar, que también encabeza a sus parciales con 52 empujadas.

El nativo de Maracay tiene una proyección de 34 vuelacercas y 109 remolques, en caso de mantener el ritmo. En su carrera de cinco campañas, tiene un tope de 16 jonrones, conseguidos el año pasado, y las 52 rayitas que ha llevado al plato este año ya le permitieron igualar su propia marca, impuesta también en 2017.

Es todo un contraste para quien alguna vez fuera prospecto de los Indios de Cleveland, organización con la que, sin embargo, apenas pudo sumar poco más de 50 turnos en tres campañas.

“Fue muy duro para mí”, admitió Aguilar en MLB Central. “Pero ellos me hicieron fuerte mentalmente. Y eso es lo más importante. Cuando llegué a los Cerveceros me dijeron que iba a jugar mucho, y eso es lo que necesitaba escuchar. Mientras no fuera así, yo iba a seguir intentándolo, trabajando, haciendo lo mío. Tengo mucha confianza y estoy aquí, batallando con mi equipo para llegar a la postemporada”.

Aguilar ha protagonizado notables momentos con su divisa, rompiendo juegos sin hit ni carreras y dejando rivales en el terreno con sus cuadrangulares.

“En lo único que pienso es en tener turnos al bate de calidad”, sostuvo. “Cuando voy al plato, me mantengo positivo. Trato de ver bien la pelota y conectarla hacia el centro. Intento hacer un buen swing, sin pensar en quién está lanzando. Sólo salgo, buscando ver bien la pelota y batearla por el medio”.