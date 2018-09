MLB rendirá tributo a las víctimas y rescatistas del 11 de septiembre

Los equipos de Las Grandes Ligas rendirán tributo este martes a las víctimas y rescatistas del ataque terrorista que ocurrió el 11 de septiembre de 2001.

Durante las prácticas de bateo, antes del encuentro que jugarán los Marlins de Miami contra los Mets de Nueva York, los peloteros de ambos conjuntos portarán las gorras de las cinco agencias que fueron protagonistas en la operación de rescate en el sucedo de Las Torres Gemelas: la policía, el departamento de bomberos, la policía de Port Authority, departamento de saneamiento y la oficina encargada de emergencias.

Todos los equipos de Las Mayores tendrán un parche en sus gorras con la frase "We Shall Not Forgets" (Nosotros Jamás Olvidaremos), durante los encuentros que se realicen este martes.

Con información de Lasmayores