MLB lamentó la muerte de José Catillo y Luis Valbuena

La Major Ligue Baseball lamentó este viernes la trágica muerte de los peloteros José Castillo y Luis Valbuena.

“Nos entristece la trágica noticia de que Luis Valbuena y el ex grande liga José Castillo han muerto en un accidente automovilístico”, escribió la organización en su cuenta oficial de Twitter.

Ambos jugadores, que pertenecían al equipo de los Cardenales de Lara, regresaban a Barquisimeto de un juego en la ciudad de Caracas, cuando se volcó el auto en el que se trasladaban en la autopista Cimarrón Andresote. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el periodista de sucesos Deivis Ramírez, el vehículo impactó contra unas piedras que colocaron delincuentes para robar a los pasajeros.

We are saddened by the tragic news that Luis Valbuena and former major leaguer José Castillo have died in a car accident. pic.twitter.com/C3nILO00SE