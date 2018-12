MLB dedicó un video en homenaje al pelotero Luis Valbuena

La Major League Baseball (MLB) publicó un video vía Twitter en homenaje al pelotero fallecido de Grandes Ligas, Luis Valbuena luego del accidente fatal ocurrido la madrugada de este viernes junto al beisbolista José Castillo.

El video recopila varios momentos de Valbuena durante juegos con los Astros de Houstos y los Angelinos de Anaheim, equipos en los que estuvo dos temporadas con cada uno respectivamente.

Diversos peloteros de las Grandes Ligas y de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional expresaron sus condolencias por el fallecimiento de ambos peloteros luego del accideente que se generó este viernes en la carretera entre las entidades de Lara y Yaracuy.

Thanks for the memories, Luis Valbuena. ❤️ pic.twitter.com/1KqMyq4b1Q