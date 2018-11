Al menos 14 equipos han preguntado por Marwin González

Scott Boras, representante de Marwin González en las Grandes Ligas, aseguró en una entrevista a través de MLB Radio, que no ha habido equipo que no le plantee el nombre de su pupilo, por quien al menos 14 equipos han preguntado ya.

“Me he reunido con 14 clubes”, indicó Boras, presente en los mítines de los gerentes generales. “Y todos han puesto sobre la mesa el nombre de Marwin”.

El súper agente aseguró que completará sus encuentros con representantes de las 30 organizaciones de la MLB y espera que en todos los casos aflore el mismo planteamiento, ahora que el súper utility prueba suerte en el mercado de agentes libres de las mayores.

“He hablado con todo tipo de escuadras”, abundó Boras. “Algunas tienen una nómina para pelear la corona el año entrante, otras están en restructuración. Y todas me dicen: ¿quién no hablaría contigo sobre Marwin? Es por eso que yo lo llamo Swiss G, en comparación con las navajas suizas”.

El guayanés ha mostrado capacidad para batear y un guante capaz de hacer el trabajo tanto en el cuadro como en el outfield.

“Hace poco cenamos juntos y le pregunté sobre eso”, indicó Boras, que está a la búsqueda de un contrato multianual y multimillonario para su representado. “¿Cómo es que tienes esa habilidad para ir del center al infield, cómo haces para hacerlo con esa naturalidad?”.

González, sostiene su agente, le dio una respuesta que ofrece una visión “artística” del juego.

“Desde siempre crecí como shortstop, y todos me veían como shortstop, me dijo”, rememoró Boras. “Pero a mí me encanta ver el juego desde muchos ángulos y perspectivas. No podía esperar hasta el momento en que me pondrían en el center o en primera. Incluso me encanta la visión del juego que puede haber desde la receptoría”.

González disputó siete temporadas seguidas con los Astros de Houston, desde 2012, y con ellos saltó al campo en ocho posiciones diferentes, además de ser bateador designado y emergente. Únicamente le falta actuar como catcher para completar todo el diamante.