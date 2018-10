Medias Rojas tomó ventaja en la serie ante Astros

Medias Rojas de Boston derrotó este martes 8 – 2 a Astros de Houston apoyándose de su ofensiva, la cual fue clave para que tomaran ventaja en la serie en el Minute Maid Park.

El compromiso se mantuvo parejo hasta la octava entrada, gracias a los lanzadores quienes cumplieron con su labor de mantener el juego cerrado.

Nathan Eovaldi, abridor de Boston, lanzó seis entradas en las que permitió seis imparables, dos carreras limpias, dos boletos y abanicó a cuatro bateadores.

Mientras que Dallas Keuchel, abridor de Houston, permaneció en el montículo por cinco entradas en la cual concedió dos pasaportes, le conectaron cuatro indiscutibles y le registraron dos carreras.

El pitcher que se llevó la peor parte fue el mexicano Roberto Osuna, a quien le conectaron un grandslam para ampliar la ventaja y poner cifras definitivas en la pizarra.

Osuna permitió cinco carreras, en su debut en esta postemporada.

Por otro lado, el venezolano José Altuve salió del mal momento que pasaba con el madero, puesto que conectó dos imparables y consiguió un boleto en cuatro turnos oficiales.

Para la novena de los Astros es importante que el bate del "Pequeño Gigante" despierte, puesto que es uno de sus jugadores claves.

