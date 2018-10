Medias Rojas de Boston castigó a Yankees de Nueva York

Los Medias Rojas de Boston apalearon este lunes en la noche a los Yankees de Nueva York, con pizarra de 16 – 1, y concretaron la primera victoria en el Yankee Stadium en postemporada.

Los Medias Rojas contaron con la ofensiva de Brock Holt, quien hizo historia al ligar de 6 – 4 con cinco carreras empujadas.

Holt bateó para el ciclo: conectó sencillo y triple en la cuarta entrada, en el octavo inning bateó un doble por regla y en el noveno capítulo la depositó en las gradas conectando su primer cuadrangular en esta postemporada.

Además, el segunda base entró a los libros de historia por ser el primer jugador en conseguir una escalera en un partido de postemporada.

Por otro lado, toda la alineación de los “Patirrojos” consiguió por lo menos un indiscutible. Ningún jugador titular se fue del compromiso sin haber conectado un imparable.

En el cuarto inning, el que Boston vapuleo al conjunto neoyorquino con una racha de siete carreras.

De esta forma, el lanzador Nathan Eovaldi sigue demostrando que tiene la fórmula para detener a la novena del Bronx y volvió a triunfar en siete entradas, en las que permitió cinco hits, una carreras limpia y cinco ponches.

Los Yankees se encuentran contra la pared, puesto que el equipo de Massachusetts está a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato y dejar atrás a sus rivales históricos.

