Max Scherzer llegó a 300 ponches en una temporada

Max Scherzer, lanzador de Nacionales de Washington, alcanzó los 300 abanicados en una temporada, hito que fue posible tras retirar este martes a siete bateadores de Marlins de Miami en el National Park, hogar de Washington.

Sherzer entró a un distintivo grupo de cinco lanzadores que han logrado abanicar a 300 bateadores en una temporada regular, aunque solo uno de ellos ganó el premio al Cy Young, Randy Johnson.

El más reciente en conseguir la hazaña fue Clayton Kershaw, de Dodgers de Los Ángeles, y Chris Sale, de Medias Rojas de Boston.

El lanzador de Nacionales ha demostrado su consistencia año tras año y se ha ganado el respeto de todos los equipos de las Grandes Ligas.

“Blue Eye”, como es conocido en Las Mayores, tiene una efectividad de 2.53, con 18 ganados y siete perdidos en esta temporada. Además, alcanzó los 300 ponches en 220.2 entradas lanzadas.

Max Scherzer is the third pitcher in the past 15 years to strikeout 300 batters in a single season. pic.twitter.com/sKISncb32G