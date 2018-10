Marwin González extendió racha de cuadrangulares con Astros

El venezolano Marwin González, jugador de Astros de Houston, disparó este domingo un cuadrangular en la derrota de su equipo por 7 – 5 ante Medias Rojas de Boston, en el Fenway Park.

González extendió la racha de su equipo a 14 juegos consecutivos en postemporada conectando vuelacercas y mantiene su ritmo en postemporada, con un promedio de por vida .381, con un cuadrangular, siete impulsadas y dos anotadas.

Sin embargo, su novena no pudo contener a los bates de los “Patirrojos”, quienes conectaron nueve indiscutibles de los cuales anotaron siete carreras.

Boston igualó la serie a uno y viajarán a Houston para continuar la serie en la que enfrentarán al combinado que busca retener el título de campeón.

Con información de MLB

