Martín Pérez: “Solo creo en mí mismo”

Martín Pérez deslumbró con su salida del miércoles en la noche ante los Astros de Houston. No es para menos, ponchó a siete rivales y los dejó en blanco durante 8 entradas. Y aunque los técnicos dicen que la clave estuvo en el cutter, el lanzador apunta a otro factor.

"Creo en mí mismo, hombre", dijo el zurdo nacido en Guanare en una entrevista a medios de Minnesota.

"Cuando confías y crees en lo que tienes todo se soluciona. Puedes tener salidas como las primeras que tuve, pero todo estará genial. Me he sentido mejor en cada inicio y también con mi cutter y la bola rápida”, explicó.

“Moví la bola y seguí con mi plan. Siempre atacar. Eso es siempre lo que me digo. Ataque. Cuando esté en el ataque, haré lo que estuve haciendo esta noche. Simplemente sal ahí, disfrútalo y diviértete, eso me digo".

100 lanzamientos tuvo Pérez ante los Astros. Fue su salida más larga desde hace dos años. El 9 de agosto de 2017 cubrió esa distancia cuando todavía pertenecía a los Rangers de Texas. Esa fue la temporada en la que más triunfos consiguió, con 13.

En sus tres aperturas anteriores este año, el venezolano había llegado a seis innings. Sobre su cutter, Pérez dijo que es una adición a su repertorio que debe agradecerle a su agente.

"Siempre dijo: 'Será bueno para ti y yo siempre dije' No. ¿Por qué lo necesito? '', contó. "Tengo muchas bolas bajas y muchos doble play, y mi cambio es también un buen lanzamiento. No necesito tener otro lanzamiento. Este año - año nuevo, nuevo equipo. Le dije: 'Creo que tienes razón, así que intentemos algo diferente'. Me funcionó y creo que es una buena idea".

Pérez no comenzó como abridor esta campaña. Sus tres primeras apariciones fueron como relevista y no se mostró muy bien. Su efectividad fue de 7.56 y le bateaban .314 contra él.

Pero todo eso ha cambiado desde su paso a la rotación y ya tiene récord de 3-0 y efectividad ha bajado a 3.41.

"No cambié nada", dijo cuando se le preguntó sobre su tiempo en el bullpen. “Estaba listo para cualquier cosa, para cualquier situación o entrada. Siempre dije que iba a llegar mi hora y cuando me dieran la oportunidad, haría mi trabajo. Siento que sé que soy bueno y que puedo competir ".

No es usual que un relevista con números tan grises pase a la rotación de abridores, pero seguramente los Mellizos deben estar contentos de haber aceptado el reto.