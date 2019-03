Marineros de Seattle derrotó a Oakland en juego inaugural en Japón

Los Marineros de Seattle derrotaron nueve carreras por siete a lso Atléticos de Oakland en el juego inaugural de la temporada 2019 que se celebró este miércoles en Japón.

El encuentro se caracterizó por el despliegue ofensivo de ambos equipos, en el que conectaron cinco cuadrangulares, y la emotiva participación del jardinero japones de 45 años Ichiro Suzuki.

El lanzador zurdo Marco Gonzalez obtuvo la primera victoria en la temporada, luego de su labor en siete entradas en las que permitió tres carreras limpias. La derrota la cargó el derecho de 33 años Mike Fiers, después de permitir cinco anotaciones en solo tres innings.

Seattle se llevó el primer juego de una serie de dos que se celebra en el estadio Tokyo Dome de Japón en la inauguración de la temporada de este año.

