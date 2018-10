Manny Machado fue multado luego de incidente con Jesús Aguilar

Manny Machado, tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, fue multado luego del incidente que tuvo con el venezolano Jesús Aguilar, primera base de los Cerveceros de Milwaukee, en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La organización de las Grandes Ligas no fue indiferente a lo que se presume que fue una jugada sucia por parte del pelotero de origen dominicano, que debe pagar una multa, la cual aún no ha sido revelada la cantidad, aseguró el periodista Ken Rosenthal en su cuenta de Twitter.

La polémica jugada se dio en el décimo capítulo, cuando el marcador estaba igualado a una carrera, cuando Machado tropezó su pie izquierdo contra la parte trasera de la pierna de Aguilar, quien se encontraba al borde de la primera almohadilla para buscar el out.

Después del contacto, ambos peloteros tuvieron un intercambio de palabras que provocó que los bancos de ambos conjuntos se vaciaran.

Con información de Al Bat

