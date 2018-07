Magallanes no se plantea repetir al Cacao Valdez

Jesús Valdez terminó la temporada como líder jonronero, empujador y casi unánime Jugador Más Valioso de la LVBP. Era la pieza central de la próxima importación del Magallanes. Pero su caso positivo por dopaje, conocido poco después de terminado el campeonato, cambió los planes del equipo.

“No está planteado”, respondió Roberto Ferrari, presidente de los Navegantes. “No tenemos previsto traerlo, ni siquiera para la parte final”.

Valdez fue sorprendido por consumo de esteroides, en medio de su notable cosecha. Fue examinado en diciembre y los resultados fueron dados a conocer en febrero, debido a que el laboratorio que realiza los despistajes se encuentra en Estados Unidos y a que una demanda del ex jugador Alex Cabrera llevó a que la justicia ordinaria ordenara seguir procedimientos mucho más lentos, una vez que aparecen rastras de sustancias prohibidas en la prueba A.

Fue suspendido por 25 juegos, casi el equivalente a la mitad de la ronda eliminatoria.

“Lo que hemos conversado, en principio, es que no repita, por lo menos este año”, explicó Ferrari. “Es una situación que no queremos volver a vivir. No creo que sería una situación cómoda para él ni para nosotros”.

El Cacao fue la principal fuerza ofensiva de los turcos en la zafra 2017-2018, con una línea de .339/.441/.631 y 18 cuadrangulares, además de 14 tubeyes y 61 empujadas.

No ha dejado de batear, una vez que se sumó a los Leones de Yucatán, en México. Allí tiene promedios de .364/.418/.558, con 10 dobles, 3 triples y 8 vuelacercas. Esa producción incluye 42 remolques en 53 choques.

Valdez es la segunda baja importante en el lineup, pues los bucaneros están imposibilitados de estructurar su importación pensando en Adonis García, por más que el cubano se mantenga en contacto con la divisa.

García regresará a comienzos de diciembre de Corea del Sur, donde se encuentra jugando, y no hay garantía de que su contrato allá sea renovado, lo que volvería a limitar su desempeño en el beisbol invernal.

Ferrari cree que la adición del grandeliga Renato Núñez compensará la pérdida de poder en la alineación.

“Creemos haber encontrado en él al sustituto de Mario Lissón, porque tiene fuerza y además puede jugar en primera, tercera y el outfield”, comentó el directivo.

Se mostró escéptico al ser interrogado sobre la posibilidad de que Lissón, actual manager en las Menores de los Nacionales de Washington, salga del retiro para hacer como hacía Richard Hidalgo en sus últimos años en la LVBP.

“Mario ahora está residenciado en Estados Unidos, veo difícil que quiera venir en sus vacaciones a jugar aquí”, comentó Ferrari. “Por supuesto que tiene las puertas abiertas, pero no lo hemos hablado”.