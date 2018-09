Los Tiburones siguen sumando piezas a dos semanas del inicio de la LVBP

Un día después de que la lluvia interrumpiera con la tercera sesión de entrenamientos, los Tiburones de La Guaira saltaron nuevamente este jueves al terreno del Estadio Universitario para continuar la puesta a tono para la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Cuando resta dos semanas exactas para el inicio del torneo, la pretemporada de los salados de a poco va tomando intensidad en cuanto a los aspectos del juego. Bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Carlos García y Luis “Machete” Rodríguez, aproximadamente 30 peloteros tuvieron la oportunidad de exhibir sus capacidades ofensivas.

El grupo estuvo encabezado por Teodoro Martínez y Arvincent Pérez, dos de las piezas fijas en el lineup del manager Oswaldo Guillén durante la accidentada zafra anterior y que se sumaron recientemente al equipo para estar listos en la jornada inaugural.

En cuanto a lo que a lanzadores respecta, el joven Jorgan Carvanerio fue la última adición y estuvo realizando trabajos de reacondicionamiento físico junto con los trainers, mientras el resto de sus compañeros serpentineros usaba las praderas del universitario para realizar algunos lanzamientos en terreno plano con distancias cortas, en todo momento con la supervisión del coach de pitcheo, Felipe Lira.

La llegada de Cavanerio suma otro brazo derecho de nivel al bullpen escualo que en las primeras de cambio podría contar con la experiencia de hombres como Rafael Cova, Arlett Mavare y Francisco Buttó. Lo mejor es que el joven de 24 años de edad hasta ahora no cuenta con ninguna restricción por parte de su organización en Estados Unidos, los Marlins de Miami.

“Hasta ahora no he hablado nada sobre eso, pero no creo que tenga limitaciones”, le manifestó Cavanerio al departamento de prensa de los Tiburones.

En la 2017-2018, su primera temporada en la LVBP, el aragüeño dejó foja de 2-0 con 4.58 de efectividad tras 19.2 innings lanzados, repartidos en un total de 17 apariciones, todas ellas como relevista intermedio.

Mientras que este año en las menores tuvo una campaña que se dividió en dos partes. Una primera en la que no le fue nada bien en Doble A con 0-1 y 4.97 de efectividad; mientras que en Clase A fuerte retomó el buen camino para reivindicarse y terminar con 6 triunfos por tres reveses y un aceptable 3.41 de porcentaje de carreras limpias permitidas.

Junto con Cavanerio, se reportó el novato y también lanzador derecho Christian Mejías, quien participó este año en la rookie league de los Astros de Houston.

Anuncios importantes

Luis Blasini, nuevo gerente de la tropa litoralense, estuvo nuevamente siguiendo de cerca la actuación de los jugadores, así como también inspeccionando los trabajos de remodelación que se le siguen al recinto de Los Chaguaramos.

Una vez terminó con su labor se acercó a la prensa para informar que para la próxima semana estarán integrados al plantel el infielder Carlos Herrera, así como también el receptor Luis Villegas, quien llegó a cambio al final de la contienda anterior desde los Tigres de Aragua.

De igual manera informó que el pitcher Julio Pinto y el inicialista Samir Dueñez también dirán presente en las prácticas para uniformarse por primera vez con la camiseta de los Tiburones, luego de ser adquiridos ambos desde los Navegantes del Magallanes durante la temporada muerta.

Otro de los jugadores que llegó en ese lapso en una transacción fue Juan Apodaca, quien tiene previsto unirse a La Guaira para noviembre una vez se haya recuperado de una molestia en el hombro derecho.

Mientras que uno que no podrá ver acción este año será el jardinero Danry Vázquez, quien fue descartado por el propio Blasini tras sufrir una lesión en el codo del brazo izquierdo que tendrá que ser operada y deberá cumplir un largo proceso de recuperación.