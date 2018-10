Los Dodgers siguen su camino luego de eliminar a los Bravos en Atlanta

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron este lunes a los Bravos de Atlanta con pizarra de 6 – 2, en el SunTrust Park, y avanzaron a la Serie de Campeonato contra los Cerveceros de Milwaukee

El público de Atlanta disfrutó de un gran espectáculo en el SunTrust Park, puesto que ambas novenas disputaron una ardua lucha por mantenerse arriba en el marcador.

Los Dodgers estrenaron la pizarra después de anotar la primera carrera del encuentro de la mano de Manny Machado.

Bravos respondió en el cuarto inning luego de un sencillo impulsor de dos carreras que lograron revertir el marcador. Sin embargo, en dos entradas más tarde, Los Ángeles recuperaron la ventaja tras un hit impulsor de David Freese.

Pero no fue hasta el séptimo capítulo en el que Manny Machado sentenció el compromiso con un cuadrangular por el jardín izquierdo.

Los Dodgers regresarán a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y defenderán su título contra unos atrevidos Cerveceros, quienes no han sabido lo que significa perder en esta postemporada.

SunTrust Park

El SunTrust Park de Atlanta recibió a unos fanáticos que apoyaron hasta el último out a su equipo. A pesar de estar abajo en el mercador, nunca dieron síntomas de haberse rendido o de tener todo perdido.

En el noveno inning, a solo un out de quedar eliminados, los aficionados aún mantenían los ánimos arriba, animando uno de los equipos más competitivos de la temporada.

