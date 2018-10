Los Dodgers bailaron al ritmo de Kershaw

Los Dodgers de Los Ángeles se impusieron por 5 – 2 a los Cerveceros de Milwaukee, luego de una sólida apertura de Clayton Kershaw, en el encuentro que se disputó en el Dodger Stadium, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Kershaw dominó este miércoles al conjunto espumoso, luego de haber lanzado siete entradas, en las que permitió tres imparables, dos boletos, una carrera limpia y recetó nueve ponches.

Además, Justin Turner y Yasiel Puig comandaron la ofensiva del conjunto celestial: liganron entre ambos cuatro imparables, empujaron dos carreras y pisaron el plato una vez.

Dodgers de Los Ángeles colocaron contra la pared a Cerveceros de Milwaukee, quienes tendrán que ganar los próximos dos encuentros para poder avanzar a la Serie Mundial.

Clayton Kershaw, ladies and gentlemen. pic.twitter.com/3uLrqtRpxe

When you need a clutch hit, call Max Muncy.



(Dodgers x @budweiserusa) pic.twitter.com/2kz34h98IT