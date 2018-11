Locura en Boston

Solo cinco años tuvieron que pasar para que las calles de la ciudad de Boston, en el noreste de Estados Unidos, volvieran a coparse de fanáticos para celebrar un nuevo título de sus Medias Rojas.

Jugadores con sus familiares, cuerpo técnico y hasta personal que labora en el estadio Fenway Park realizaron la tradicional caravana de los campeones por toda la urbe para festejar eufóricos y presumir del noveno trofeo en la historia de la franquicia.

Desde tempranas horas de ayer, una gran cantidad de aficionados de los patirrojos se conglomeró en el centro de la capital de Massachussets para esperar a sus héroes. Apartados por una valla metálica fueron testigos de la aparición de los protagonistas que vencieron a los Dodgers de Los Ángeles en solo cinco juegos, incluido el último con marcador final de 5 a 1.

Serpentinas, papelillos y diversas pancartas se avistaron en las arterias viales de Boston. Algunas de ellas se mofaban de los derrotados Dodgers haciendo uso de sus iniciales L.A (Lost Again- volvieron a perder) y otras, incluso, solicitaban al manager Alex Cora como presidente de la nación norteamericana.

Cora, precisamente, fue uno de los más aclamados por el público. El puertorriqueño, que se convirtió en apenas el segundo mandamás latinoamericano en alzarse con una corona de Serie Mundial, no titubeó en convertirse en el anfitrión de la cita.

Voces protagonistas. “Tuvimos una campaña histórica”, indicó Cora al referirse al récord de 108-54 que dejó Boston en fase regular. “Se los dije desde el primer día de la contienda. Este año ha sido muy loco”, expresó en su discurso en el que además le agradeció a los fans el apoyo incondicional a lo largo de todo el torneo. “Esto es una locura, porque somos los campeones del mundo”, concluyó con un estruendoso grito, que alebrestó a todos los presentes.

Steve Pearce, Jugador Más Valioso de la final, fue otro de los entronizados durante la tarde bostoniano. “Es un sueño hecho realidad para mí, estoy muy agradecido de estar aquí ahora mismo”, alcanzó a decir el inicialista, que surgió como el héroe inesperado contra los californianos.

Durante el espectáculo los Medias Rojas también pudieron celebrar la continuidad de David Price, quien aprovechó la ocasión para confirmar que no se saldrá de su contrato para el 2019, aun cuando la opción existía.

“Sí, me quedo. No me voy a ningún lado", apuntó el lanzador, pieza clave de Boston frente a los Dodgers. “Quiero ganar aquí. Hicimos esto este año y quiero volver a hacerlo el que viene. Vine aquí a ganar, este año fue muy especial”, agregó.

Los venezolanos Eduardo Rodríguez y Sandy León, fundamentales en la conquista de los Medias Rojas, disfrutaron como niños el desfile. Se les notó felices y jocosos durante el recorrido, tomando fotografías y videos; de hecho, el careta hizo uso de sus redes sociales para compartir en vivo las incidencias del espectáculo.

“Esta parada no es más que un reflejo del amor que sentimos por Boston. Estamos pasándola bien y, lo mejor de todo, es que disfrutamos”, le dijo uno de los espectadores de nombre Jarrick Fidalgo a una agencia de noticias.

A celebrar en la isla

Tal y como sucedió en 2005, cuando Oswaldo Guillén se coronó con los Medias Blancas de Chicago y trajo el trofeo a Venezuela, lo hará Alex Cora, quien el sábado exhibirá el galardón en la localidad de Caguas, de donde es oriundo en Puerto Rico, así lo aseguró la cadena ESPN Deportes. Sería la segunda vez que el gallardete de los patirrojos sale de Estados Unidos, pues en 2004, David Ortiz y Manny Ramírez se lo llevaron para celebrar junto con su gente en República Dominicana.