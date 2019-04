Lesión cortó en 349 la cadena de juegos consecutivos de Freddy Galvis

La carrera de Freddy Galvis en pos del récord de juegos consecutivos para un venezolano en las Grandes Ligas terminó este miércoles, aunque no por deseo de los Azulejos de Toronto, sino por una lesión inesperada.

La molestia en una pierna que el campocorto nacido en Punto Fijo sufrió dos encuentros antes terminó sacándole de la ruta seguida por Alcides Escobar, dueño de la marca y quien entre 2015 y 2018 disputó 420 choques al hilo con los Reales de Kansas City.

Los canadienses informaron antes del compromiso contra los Gigantes de San Francisco que Galvis fue diagnosticado con un tirón en la corva izquierda, por lo que le recetaron reposo. Eso no le impidió salir como bateador emergente el martes y mantener viva la hilera, pero a la postre se convirtió en el obstáculo que le alejó de la meta que se había impuesto en el Spring Training, informó la agencia The Associated Press.

El falconiano necesitaba seguir activo hasta julio, para dar caza a Escobar.

Es la segunda mejor seguidilla de todos los tiempos entre los nativos, superando la de César Tovar, que logró 203 entre 1966 y 1968 con los Mellizos de Minnesota.

Charlie Montoyo, manager de los Azulejos, había advertido en los entrenamientos primaverales que planeaba dar descanso a su pupilo, pero dos veces empleó a Galvis como emergente, ayudándole a extender su cadena.

No se descarta que el occidental deba ir a la lista de lesionados por 10 días, cuando menos.