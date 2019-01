Juan Graterol se despidió de Leones

El receptor Juan Graterol se despidió de su equipo, Leones del Caracas, luego de disputar el pasado domingo su último juego en la campaña 2018-2019, puesto que viajará a Estados Unidos para realizar los trámites que corresponden a la obtención de la residencia en el país norteamericano, reseñó LVBP.com.

“Tengo una reunión el miércoles. No voy a prometer que volveré, pero haré todo lo posible. Desde mañana (lunes) seguiré al equipo, mientras hago lo posible por regresar”, comentó Graterol a la jefatura de prensa del conjunto melenudo. “Esto se escapa de mis manos. Aquí nadie me ha mandado a parar ni nada, sino que son procesos migratorios con mi familia. Si no lo logro (volver), espero estar el año que viene de principio a fin”, agregó.

El pelotero de 27 años de edad fue una pieza clave para el Caracas. Se ubicó cuarto de la liga en porcentaje de outs en intentos de robo (23%) y mientras estuvo detrás del plato la efectividad de los brazos capitalinos fue 3.27, más de media carrera menos que el resto de los catchers de la novena.

“Desde que llegué, sabía que este momento iba a venir, es bastante triste. Pero estoy contento por todas las cosas positivas que me llevo”, apuntó Graterol. “Agradezco a la organización y a mis compañeros”, comentó.

Graterol, quien llegó a Leones proveniente del cambio que envió a Jesús Aguilar y Henry Rodríguez a los Tigres de Aragua, estableció récords personales en casi todos los departamentos ofensivos, al dejar una línea de .291/.321/.330, con un cuadrangular y 11 remolques en 33 compromisos.

“Sé que los muchachos pueden lograr la meta de conseguir el campeonato para los fanáticos, que se lo merecen”, abundó el careta, quien fue sustituido en el roster por Gabriel Bracamonte. “A mis compañeros les digo que confíen en ellos, cada uno debe seguir positivo. Hay que mantener la concentración. Esa es la clave”, finalizó.

Con información de LVBP.com