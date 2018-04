Josef Martínez realizó el primer lanzamiento del Bravos-Nacionales

El talento del futbolista Josef Martínez ha hecho que la gente en Atlanta le tenga un especial cariño. Semana tras semana, el valenciano con sus goles alegra a los aficionados que recurren al Mercedez-Benz Stadium.

La admiración por el atacante venezolano lo han convertido en una celebridad en Estados Unidos y este martes fue el encargado de realizar el primer lanzamiento en el partido entre Bravos de Atlanta y Nacionales de Washington.

Asimismo, Martínez compartió con su compatriota Ender Inciarte e incluso su vestimenta contaba con la camiseta del pelotero y su respectivo 11 en la espalda.

Golden Boot. Gold Glove.



The All-Venezuela battery of @JosefMartinez17 and @enderinciartem made for a �� first pitch.



��������������������#APRILInTheATL pic.twitter.com/D9uzGnSWtU