José Rondón trabaja arduamente para tomarle el pulso al torneo

Cuando la gerencia de los Leones del Caracas incluyó a José Rondón entre los jugadores a adquirir en el cambio que llevó a Jesús Aguilar y a Henry “Pollito” Rodríguez a los Tigres de Aragua, el plan era agregar mayor profundidad en cuanto a infielders.

No obstante, el todavía joven toletero tuvo una sobresaliente actuación en Estados Unidos, tanto en ligas menores como en Grandes Ligas, que no pasó inadvertida para el alto mando de los melenudos, tampoco para el cuerpo técnico.

Por ello, Rondón, al momento de unirse al equipo para esta temporada de la LVBP se convirtió en una de las adiciones más importantes; a pesar de que después de casi tres semanas con el equipo su bate todavía no se ha hecho notar.

“He tenido un comienzo lento a pesar de que he estado conectando la pelota con contundencia pero siempre me salen de frente a lo defensores; aunque me he mantenido trabajando todos los días para tratar de batear más hacia el medio del terreno y usar mayor el campo”, reconoció Rondón, quien dejó average de .241 y cinco carreras impulsadas en sus primeros 15 juegos uniformado de melenudo.

El manager Mike Rojas está consciente del “slump” que atraviesa su tercera base titular, por lo que ha optado por ubicarlo en la parte final de la alineación; una posición poco habitual para un bateador de las nuevas características exhibidas por Rondón, después que durante el verano conquistara 24 cuadrangulares entre triple A y el equipo grande de los Medias Blancas de Chicago, la mayor cantidad desde que se hizo beisbolista profesional.

“No tengo ningún tipo de preocupación, con trabajo y esfuerzo se que poco a poco los batazos van a empezar a salir y así podré ayudar más a los Leones a conseguir las victorias”, señaló el infielder de 24 años de edad.

Honrados. Durante el juego del lunes que le ganaron los capitalinos a los Tiburones de La Guairapor la vía del blanqueo (9-0); Rondón dio señales de mejoría en el plato. Terminó la jornada con un par de hits en tres turnos, además de una carrera remolcada.

Antes de dicho encuentro, la directiva del Caracas realizó un acto en el que se develó una placa del propio Rondón; así como también de sus compañeros Juan Graterol y Alejandro Chacín, que los acredita como parte de los Grandes Ligas que han usado el emblemático uniforme a rayas de los Leones.