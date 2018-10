Jhoulys Chacín se acreditó su primera victoria de la postemporada

Jhoulys Chacín, lanzador de Cerveceros de Milwaukee, se acreditó el triunfo de su conjunto por 4 – 0 ante unos Rockies de Colorado que no le consiguieron la pelota al venezolano, y la serie quedó 0 – 2 a favor de los espumosos.

Chacín lanzó cinco entradas en las cuales permitió tres indiscutibles, otorgó tres boletos y ponchó a la misma cantidad de bateadores.

Los Cerveceros están viviendo su mejor momento en 2018. Cada jugada sale de manera eficaz cuando tienen corredores en posición de anotar; y así se vio en el cuarto inning, en el cual el venezolano Hernán Pérez conectó un doble que significó la primera carrera del compromiso.

Luego de un duelo de picheo no fue sino hasta la octava entrada que Mike Moustakas conectó un indiscutible que impulsó a Christian Yelich y la segunda rayita del juego.

Erik Kratz no se quedó atrás y con un imparable al jardín izquierdo anotó Ryan Braun y el criollo Orlando Arcia para dejar cifras definitivas.

De esa forma, el conjunto rocoso quedó contra las cuerdas y con una baja probabilidad de remontar la serie, mientras que Milwaukee solo necesita una victoria para avanzar y pelear por el campeonato de la Liga Nacional.

Hernán Pérez gives the #Brewers the lead in the 4th with a ground rule double that scores @Mooose_8! #OurCrewOurOctober pic.twitter.com/Fzul3YSjI4