Jesús Montero está listo para alzar vuelo como aguilucho

Para muchos el cambio de Jesús Montero desde los Cardenales de Lara para las Águilas del Zulia resultó sorpresivo, tomando en cuenta lo que significó su producción en los dos certámenes anteriores, en los que alcanzaron la final.

Sin embargo, el propio jugador está más que consciente de que como en la vida, en el beisbol hay situaciones que no dependen de sí mismo y por ello enfrenta este nuevo reto con mucho optimismo.

“Ya yo lo venía venir. Los Cardenales tienen bastante jugadores muy buenos y la gerencia tenía que hacer un ajuste y bueno me tocó a mí salir. Ahora aquí con las Águilas se me abre una nueva puerta para jugar a diario y eso es lo importante”, contó el ex grandeliga desde el Estadio Universitario, previo a lo que fue su estreno oficial con el uniforme rapaz frente a los Tiburones de La Guaira.

Antes de la transacción, Montero vio acción en 14 compromisos con los pájaros rojos, en los que dejó .316 de average con 8 carreras impulsadas y tres extravases, incluido el primer triple en su carrera en la LVBP; pero la muerte de un familiar lo obligó a apartarse momentáneamente del plantel y perder su lugar en el roster, mismo que no volvería a recuperar tras la recuperación de Rangel Ravelo y la llegada de Henry Urrutia.

“La directiva de Zulia ya venía hablando conmigo. Estoy tranquilo y contento de estar aquí, los muchachos me recibieron con mucha alegría y yo sé que tanto Lipso Nava como el resto del cuerpo técnico está contento conmigo”, dijo el toletero de 29 años de edad.

Nuevo nido, misma función. Aunque fue ayer que debutó con las Águilas, Jesús Montero estuvo acompañando al equipo durante su estadía en Maracaibo, donde aprovechó para conocer a cada uno de sus compañeros y además de prácticar con todo el plantel con la intención de adaptarse lo más pronto posible y establecer la siempre necesaria comunicación.

“Lipso (Nava) me dijo que me mantuviera alegre, con el ánimo alto que el sabe lo que yo soy capaz de hacer. Que todo esto de los cambios forma parte de este trabajo y yo lo único en lo que estoy enfocado es en ayudar a conseguir victorias”.

Tal y como venía sucediendo en los Cardenales, Montero alternará su tiempo de juego como bateador designado y como primera base. Sobre todo en esta última posición al menos hasta que se recupere Héctor Giménez, el inicialista titular del equipo.