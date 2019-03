Jesús Luzardo no hace otra cosa más que impresionar

Las actuaciones del joven Jesús Luzardo cada vez que se ha encimado sobre un morrito durante la primavera han sido tan buenas, que el debate sobre su nacionalidad peruana o venezolana, ya no lo anteceden cada vez que se escucha su nombre en las Grandes Ligas.

El joven lanzador de los Atléticos de Oakland ha aprovechado del todo las dos semanas que han transcurrido desde que se abrieron las puertas de los campos entrenamientos para ratificarse no solo como el mejor prospecto de los californianos, sino uno de los mejores de todo el beisbol.

En su más reciente participación, frente a los Dodgers de Los Ángeles, el serpentinero de 22 años de edad exhibió todas y cada una de sus herramientas en los dos episodios que laboró y en los que no recibió ningún tipo de daños, amén de haber conseguido tres ponches.

Dicho rendimiento, le valió para que Scott Emerson, coach de pitcheo de los Atléticos, se desprendiera en elogios hacia él sin ningún tipo de complejos. “Su recta es eléctrica, su cambio es muy bueno y su curva explota”, le dijo a MLB.com el instructor antes de realizar una especie de predicción: “En mi opinión, este muchacho será un pitcher de la élite. “Es sólo cuestión de lanzar más”..

Durante su primera salida a Luzardo no le fue tan bien como en la segunda. El viernes pasado, en la que fue su primera aparición oficial en unos juegos de exhibición con Oakland, permitió dos hits y recibió una carrera, aunque fue sucia. Por ello se evidenció un salto de calidad respecto a una de la otra.

“Definitivamente me sentí mucho más cómodo. Todos mis pitcheos estuvieron trabajando. La última vez fue más para acostumbrarme. Ahora fui más agresivo, atacando a los bateadores. Cuando me tardo mucho las cosas no me funcionan”, le manifestó el serpentinero de 21 años de edad al sitio web en español de Las Mayores.

Aunque no hay certeza con el futuro cercano de Jesús Luzardo, todo indica que el manager Bob Melvin tendrá una difícil decisión que tomar acerca de si enviarlo de vuelta a las ligas menores, o adelantar su ascenso a la Gran Carpa, siendo esta última una opción más que factible considerando la carencia de lanzadores que existe en la plantilla de los Atléticos.