Jesús Aguilar dijo que estará bien a pesar de caída en el bateo

Jesús Aguilar no jugó el miércoles. Por una vez, el manager Craig Counsell prefirió verlo en la reserva y no usarlo ni como bateador emergente, luego de una sequía brutal, con 18 turnos fallados consecutivamente y solamente 4 sencillos en 44 apariciones legales.

El jonronero de los Cerveceros recibió una dosis de la medicina que con alguna frecuencia emplean los equipos para tratar bajones tan drásticos: una ración de banca.

El slugger, nacido en Maracay, disparó 35 cuadrangulares en 2018 y compartió con Ronald Acuña Jr. el Premio Luis Aparicio al pelotero venezolano más destacado en las Grandes Ligas. Ahora debe responder preguntas reiteradas sobre un slump que no ceja.

“Es bueno poder pensar un poco en qué es lo que estoy haciendo”, admitió Aguilar, entrevistado por el diario Milwaukee Journal-Sentinel. “Soy el mismo. A veces he tenido mala suerte con mis batazos. Pero tengo que seguir. Todavía es temprano”, afirmó.

El aragüeño reconoció que le resulta inevitable ver sus promedios cada vez que va al home: “Está justo allí, en frente de mí”, apuntó sobre la enorme pantalla del Miller Park, donde se exponen los numeritos de cada toletero.

Con una línea de .111/.238/.111, únicamente puede mostrar como buen augurio su relación de seis boletos y siete ponches. Lo primero dice que no está yéndose con cualquier pitcheo, lo que le permite más que duplicar su average con su promedio de embasado; lo segundo es auspicioso, pues solamente buenos maderos mantienen una relación equilibrada entre pasaportes y fusilados.

“Voy a estar bien –sostuvo el inicialista–. Se supone que uno no debe obsesionarse, pero a veces pasa. Trato de controlar únicamente lo que está en mis manos. Salir al plato y tratar de darle duro a la pelota. No he tenido suerte, pero debo seguir, hacer swing. Trato de tener buenos turnos, no regalar ninguno. Voy a estar bien. Lo más importante es que lo estoy mentalmente. Sé que van a pasar cosas buenas”.

Aguilar pasó por una sequía también en la LVBP, al reportarse a los Tigres de Aragua, en diciembre, y no mostró su poder hasta enero, cuando consiguió su primer jonrón, ya en los playoffs, luego de sumar más de 100 turnos.