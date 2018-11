Jesús Aguilar comenzó a practicar con los Tigres de Aragua

El grandeliga Jesús Aguilar, coganador este año del premio Luis Aparicio al mejor pelotero venezolano en la MLB, se reportó este lunes a los Tigres de Aragua y practicó por primera vez con el uniforme de ese equipo, que adquirió su contrato en enero, en un polémico cambio con los Leones del Caracas.

El slugger de los Cerveceros de Milwaukee, que acaba de cerrar como el líder jonronero en la expedición nacional en las Mayores, esta temporada, fijó como fecha de estreno el 6 de diciembre, pues tomará unos 10 días para ponerse en forma.

“Estoy muy contento por jugar aquí y ayudar a los Tigres a conseguir la clasificación”, declaró el nativo de Maracay, citado por David Méndez, integrante del departamento de prensa de los rayados. “Jugaré en dónde el equipo me necesite. En las Grandes Ligas tuve la oportunidad de jugar algunos compromisos en tercera base. Donde ellos me necesiten, voy a estar”.

El toletero derecho aseguró sentirse en buena forma física, aunque admitió que necesita trabajar para saltar al terreno por primera vez.

“Ahorita me siento 70 por ciento listo, no había entrenado desde que terminó la temporada en Estados Unidos”, confesó. “Pero aquí estoy, y me pondré listo lo más pronto posible, para ayudar al equipo”.

El inicialista de los lupulosos admitió que jugar en su ciudad natal le estimula y entusiasma.

"Para mí y mi familia, es un sueño jugar aquí”, señaló, durante la sesión de preparación en el estadio José Pérez Colmenares. “Yo soy de aquí, de Maracay. De pequeño venía a este estadio y ahora mi familia tendrá la oportunidad de verme jugar”.