Indios de Cleveland pudieran encender las alarmas temprano en la temporada

¿Indios de Cleveland deberían preocuparse por no estar en el primer lugar de la división? En cierta forma el equipo aborigen debe encender las alarmas en la gerencia, el desarrollo del equipo no ha sido lo que se esperaba al arrancar la temporada regular.

La ofensiva de los Indios se encuentra en el puesto 14 de la Liga Americana, la penúltima peor en bateo grupal del joven circuito. ¿Cómo es esto posible si tienen grandes nombres en su alineación? Solo cuatro jugadores batean para más de .250 y solo uno está por encima de los .300.

Carlos Santana (.285), Tyler Naquin (.263), Oscar Mercado (.262), Jordan Luplow (.255) y Francisco Lindor (.311) son los jugadores que han sido fundamentales para que el conjunto se mantenga en la segunda posición.

Por otro lado, el pitcheo se ha visto decente, está en el quinto lugar de la Americana con efectividad colectiva de 3.95, aunque a los abridores no les ha ido bien en esta primera mitad.

El lanzador flecha de la organización es Shane Bieber, con foja de 5–2 y efectividad de 3.57. No era considerado uno de los mejores de esa rotación, pero es quien mejor ha desempeñado el trabajo. Carlos Carrasco (4–6), Trevor Bauer (4–5) y Corey Kluber (2–3) eran los encargados de mantener en la cima de la tabla a la Tribu, pero son más las derrotas que han alojado que las victorias.

La situación se ve engorrosa por tener a Mellizos de Minnesota en el primer lugar de la División Central, a 9.5 juegos de diferencia, posibilidad que no se veía en los entrenamientos primaverales. Además, Medias Blancas de Chicago están a dos juegos detrás de ellos, lo cual indica que no pueden descuidarse: si no alcanzan a los Mellizos, los pueden desplazar los Patiblancos.

¿Es momento de encender las alarmas? Por supuesto que sí, es mejor temprano que tarde. La Liga Americana está en un momento en que los equipos de la división del este acaparan la lucha por el comodín. Y la lectura es que si no ganan la división, les resultará muy difícil entrar en la pelea por el Wildcard.

Los puestos del comodín actualmente los custodia Tampa Bay Rays y Medias Rojas de Boston, los dos equipos de la División del Este.