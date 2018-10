Indios de Cleveland ejerció opción de contrato de Carlos Carrasco

Los Indios de Cleveland ejercieron la opción de contrato del lanzador venezolano Carlos Carrasco, para la temporada 2019 de las Grandes Ligas.

El barquisimetano, que disputará su décima campaña con el equipo del Centro de la Liga Americana, ganará 9.75 millones de dólares y tiene una opción para jugar en 2020 por el mismo monto, reseñó 12up.

En otros movimientos de este martes, Cleveland informó que declinó ejercer la opción del jardinero Brandon Guyer, por 3 millones de dólares.

Carrasco se ha ganado un lugar importante dentro de la rotación de los Indios, luego de culminar en la cuarta posición en las votaciones para el premio Cy young de 2017.

En la úlgima zafra, hizo 32 aperturas y terminó con marca de 17 triunfos y 10 derrotas, con 3.38 de efectividad. Además, lanzó dos juegos completos e impuso un tope personal en ponches, con 231.

Carrasco, de 31 años de edad, llegó al conjunto de Cleveland en la temporada de 2009, proveniente de los Filis de Filadelfia.

We have made the following moves today:



- Exercised the 2019 club option on RHP Carlos Carrasco

- Declined the 2019 club option on OF Brandon Guyer pic.twitter.com/YODLPugviu