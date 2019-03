Indetenible, Miguel Cabrera sacó su tercer jonrón de los últimos 4 días

Las dudas que se habían generado en torno al estado físico de Miguel Cabrera se han ido disipando a medida que pasan los días en los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas.

Cada actuación suya en los terrenos que componen la Liga de la Toronja está generando impacto, parecido al que ocasionó en sus mejores momentos y este domingo no fue la excepción. El estelar jugador ayudó a sus Tigres de Detroit a superar ampliamente a los Azulejos de Toronto con pizarra de 18 a 6 gracias a su quinto jonrón.

Aunque no fue este batazo el único de largo alcance que conquistó Cabrera en el compromiso. También logró su tercer doblete de la pretemporada y cerró con una cosecha de hasta cuatro carreras impulsadas.

El cuadrangular fue el tercero de Miggy en los últimos cuatro días. Además dejó en .348 su promedio y alcanzó la sublime cifra de 15 rayitas empujadas.

This isn't a repost. @MiguelCabrera is just that good. #TigersST | #MotorOn pic.twitter.com/SrXKP8LozB