Importado de Leones: Pasé par de días sin comer por situación en Venezuela

Craig Stem, lanzador estadounidense que jugó esta temporada con los Leones del Caracas, se pronunció en las redes sociales para hablar sobre su experiencia en Venezuela, incluyendo la final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El derecho contó en un live de Instagram, compartido por ESPN, que duró más de un día sin comer, producto de la situación económica que atraviesa el país por la inflación: "Pasé un par de días sin comer, como consecuencia de la situación económica que existe allá".

Comentó que el bolívar "había caído por el precipicio" y necesitaba varias cantidades de dinero en efectivo para poder desenvolverse. Reveló que sus compañeros de equipo le ayudaban cuando se quedaba sin dinero.

"Hay días en los que los bancos están colapsados (...). No puedes pagar por tu comida y la gente en los restaurantes no sabe qué hacer (...). Es un problema que jamás debí lidiar acá", afirmó.

Estados Unidos le pidió a los ciudadanos estadounidenses que vivían en territorio venezolano que "consideren seriamente" abandonar el país por medidas de seguridad, después de que Nicolás Maduro rompiera relaciones con Washington, en respuesta al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Entretanto, varios peloteros importados de Leones se marcharon de Venezuela.

"Pensé que el gobierno de Maduro estaba pendiendo de un hilo. Otros países decían que él no es presidente legítimo y este terminó cortando nexos diplomáticos con Estados Unidos. Yo no voy a ser un peón en medio de una lucha política. Fui allá para jugar beisbol, no a involucrarme en temas políticos". destacó.

El equipo melenudo se había rehusado a disputar el segundo compromiso de la final del torneo ante Cardenles de Lara, debido a las protestas que hubo en todo el país el miércoles 23 de enero en contra de Maduro.

"Realmente no quisimos jugar por respeto a las personas que habían fallecido ese día y que estaban batallando por la libertad de su país. Intentamos ser respetuosos. Eso no es secreto para nadie", consideró. "No puedo comentar los detalles de lo que ocurrió ese día en el clubhouse. Decidimos reservarlo entro nosotros", agregó.

La decisión de rehusarse a disputar el segundo choque de la final de la LVBP habría generado graves consecuencias para los peloteros de Leones, quienes habrían sido amenazados con ir a prisión en caso de no presentarse al terreno de juego, informó el periodista Iván González en exclusiva a El Nacional.