El dominicano Albert Pujols, jugador de Angelinos de Anaheim, viajó este viernes a la ciudad que lo vio crecer como pelotero profesional para un encuentro interligas entre la novena de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis.

Pujols no juega en el Busch Stadium desde 2011, cuando la novena de los Cardenales se consagró campeón de la Serie Mundial. Ese mismo año el inicialista fue agente libre y la oferta que le realizó la gerencia de los pájaros rojos no fue convincente para el dominicano, quien además se consideró un poco irrespetado por dicho contrato.

La Máquina debutó en las Grandes Ligas con la novena de San Luis en 2001, promedió esa temporada para .329, 37 cuadrangulares, 130 carreras impulsadas y 112 anotadas. A partir de ese momento, la primera base estuvo custodiada por quien usaba el número 5 en la espalda.

El de Santo Domingo, Dominicana, sacudió 415 vuelacercas, remolcó 1.329 carreras y anotó en 1.291 oportunidades con los pájaros rojos en 11 temporadas.

Por otro lado, Pujols colecciona en su carrera un Novato del Año, tres Jugador Más Valioso, 10 Juegos de Estrellas (9 con St. Luis) y dos campeonatos de Serie Mundial.

Una ovación de pie. Se espera que los fanáticos que asistan al estadio para ver este juego interligas ovacionen a Pujols por todos los logros que tuvo junto al equipo y que no le hagan un recibimiento como el de los fans de Nacionales de Washington a Bryce Harper.

Aunque, las diferencias sean grandes por los ocho años que pasaron para que pudieran sanar la herida que propinó el quisqueyano, se podría dar la ocasión para que unos abucheos dañen el regreso del veterano jugador.

We can't wait to welcome @PujolsFive back at Busch tonight! pic.twitter.com/vocjlSFPE5