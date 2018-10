Hermanos Mesa ya forman parte de los Marlins de Miami

Víctor Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. fueron presentados este lunes por los Marlins de Miami por Dereck Jeter, gerente de operaciones del equipo e ícono del campocorto de los Yankees de Nueva York.

Víctor Víctor Mesa, jardinero central de 22 años de edad, fue firmado por 5.25 millones de dólares; mientras que su hermano Mesa Jr., quien juega en los jardines y tiene 17 años de edad, firmó por 1.000.000 de dólares.

“Hoy es un día grande para nuestra organización. Desde el principio dijimos que íbamos a buscar lo mejor del talento internacional y esto es lo que estamos haciendo hoy. Esperamos ver a los hermanos lo más pronto posible en el máximo nivel”, expresó Jeter en la rueda de prensa en la que fueron presentaron los cubanos.

Víctor Mesa padre, quien estaba sentado en una de las sillas ubicada al frente de los jugadores y de Jeter, expresó: “Yo sentía algo que me decía que mis hijos iban a estar bien aquí. Jeter y Mike Hill me dieron mucha confianza. Sólo pido que les den tiempo para que vean lo que ellos pueden hacer. Van a ser mejores que yo”.

Solo queda esperar para la próxima campaña para ver que pueden hacer los hijos del legendario jugador cubano.

Con información de ESPN

The Marlins are adding to the familia. pic.twitter.com/xeWSxjjj6o