Gleyber Torres rompe récord venezolano con 10 jonrones ante un mismo equipo

El infielder Gleyber Torres llegó la noche de el miércoles a 10 cuadrangulares en esta temporada frente a los Orioles de Baltimore y quebró así el récord de más jonrones para un bateador venezolano ante un mismo equipo en una misma campaña, que desde 2000 estaba en poder de Richard Hidalgo.

Torres consiguió su tercera cosecha de dos vuelacercas ante el pitcheo de los alados en 2019, lo que le permitió de un viaje igualar y romper la marca de su compatriota en el mismo duelo.

Casi todos los bambinazos del camarero y campocorto de los Yanquis de Nueva York han salido en este torneo frente al club oropéndola.

Hidalgo largó 9 pelotas para la calle contra los Cardenales de San Luis en su inolvidable zafra de 2000, jugando con los Astros de Houston.

Cuatro venezolanos comparten el tercer peldaño en este curioso renglón, incluyendo dos veces a Miguel Cabrera, cada uno con ocho tablazos de vuelta completa en una misma justa ante un mismo rival.

Cabrera lo consiguió en ambas oportunidades ante los Indios de Cleveland.

Así queda el registro, de acuerdo con los resultados que arroja el motor de búsqueda de Baseball Reference:

Con 10: Gleyber Torres (Yanquis) vs. Orioles, en 2019, restando todavía 9 encuentros entre ambos elencos.

Con 9: Richard Hidalgo (Astros) vs. Cardenales, en 2000.

Con 8: Bob Abreu (Filis) vs. Marlins, en 2001; Magglio Ordóñez (Medias Blancas) vs. Mellizos, en 2002; Miguel Cabrera (Tigres) vs. Indios, en 2008; Víctor Martínez (Indios) vs. Tigres, en 2008; Miguel Cabrera (Tigres) vs Indios, en 2012.