Gleyber Torres se perderá el Juego de las Estrellas

Una distensión en la cadera derecha causó que el venezolano Gleyber Torres ingresara a la lista de lesionados de 10 días de los Yanquis de Nueva York, por lo que se perderá el Juego de las Estrellas 2018.

En este sentido, el veterano Jed Lowrie, segunda base de Atléticos de Oakland, fue anunciado este martes como el reemplazante de Torres, informó la cuenta de Twitter de los Atléticos y de las Grandes Ligas.

De esta forma, Lowrie tendrá su primera participación en un Juego de las Estrellas y acompañara al relevista Blake Treinen, como la representación de Oakland en el equipo de la Liga Americana.

Si bien no fue considerado en un principio, el jugador de 34 años de edad ha tenido una temporada destacada: batea para .288/.358/.504, con 16 cuadrangulares, 62 remolques y 40 anotaciones en 89 juegos.

. @Jed_Lowrie has been named to the AL All-Star team to replace Gleyber Torres (right hip strain). pic.twitter.com/JZLCICXfbj

Snubbed no more… JED LOWRIE IS AN ALL-STAR! @Jed_Lowrie has been named to the AL squad and will represent the Oakland A’s with Blake Treinen. pic.twitter.com/T0mfVzRvKt