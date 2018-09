Germán Márquez ingresó a los récords de las Grandes Ligas

Germán Márquez, serpentinero de Rockies de Colorado, entró a los libros de historia de Grandes Ligas al haber retirado a los primeros ocho bateadores por la vía del ponche.

El abridor venezolano consiguió la hazaña este miércoles la victoria de su equipo por 14-0 ante Phillies de Filadelfia en el Coors Field, hogar de Rockies.

Márquez lanzó siete entradas en los que abanicó a 10 jugadores, permitió tres indiscutibles, otorgo un boleto y se adueñó de la marca de más ponches en una temporada para un lanzador de los Rockies (215).

El criollo ha tenido una campaña en la cual ha conseguido 14 juegos ganados, 10 perdidos, una efectividad de 3.76 y 226 ponches en 191.1 entradas lanzadas.

Además, el nacido en San Felix, estado Bolivar, se convirtió en el segundo lanzador venezolano en llegar a las 14 victorias y tener un promedio al bate de .300 en un mínimo de 60 turnos al bate.

Asimismo, su compatriota Carlos Gonzáles también lució en el compromiso de este miércoles, puesto que bateó de 3-2 con dos carreras empujadas y una anotada.

German Márquez now holds the Rockies single-season record for strikeouts...and counting. �� pic.twitter.com/4x2S57QgKt