Gerardo Parra fue clave en la victoria de Rockies

Gerardo Parra, jardinero de Rockies de Colorado, conectó un cuadrangular este jueves en la séptima entrada, para poner cifras definitivas en la victoria de su conjunto por 5-3 ante Phillies de Filadelfia.

El venezolano, que entró como bateador emergente por el lanzador, conectó el vuelacercas ante los envíos de Tommy Hunters en el Coors Field, hogar de Colorado, para alejar su conjunto en la pizarra.

Además, el zuliano tiene un promedio al bate de .286, con seis cuadrangulares, 53 carreras impulsadas, 52 anotadas y 11 bases robadas.

Rockies de Colorado se encuentra de primero en la División del Oeste y mantiene su racha de ganados en ocho.

GP is getting in on the fun! �� pic.twitter.com/P2OgpzfIwj