Freddy Galvis recordó a César Tovar al romper un no-hitter en el 9° inning

El campocorto venezolano Freddy Galvis continuó este jueves con su buena cosecha en el inicio de la temporada y recordó a su compatriota César Tovar en su último turno al bate, al arruinarle el juego sin hits ni carreras a los Indios de Cleveland, cuando solamente faltaban tres outs para la hazaña.

El torpedero, nacido en Punto Fijo, conectó con solidez un pitcheo del cerrador de la tribu, Brad Hand, y lo depositó en línea sobre la grama del center, para evitar la humillación a sus Azulejos de Toronto y completar una jornada en la que no pudieron ponerlo out.

Galvis también tomó tres boletos y terminó anotando la única carrera de su equipo en el encuentro en ese último tramo, para poner sus promedios en .318/.400/.500.

Tovar, quien es miembro de Salón de la Fama del Beisbol Venezolano, es también el pelotero que más veces rompió un no-hit no-run en las Grandes Ligas, al terminar en 9 ocasiones como el toletero que dio el único imparable de su equipo.

Al final se acabó también el calco de lo que tantas veces logró el caraqueño, pues otros dos cohetes de los canadienses siguieron después del falconiano, arruinando también el blanqueo.

Galvis no declaró después del compromiso, pero sí el abridor indígena Trevor Bauer, que fue retirado por el manager Terry Francona después de 7 actos, cuando sumaba ya 117 pitcheos.

“No me gustó salir, pero fue lo correcto”, dijo Bauer a la agencia The Associated Press, después de ver frustrada la oportunidad de completar él mismo la gema.

“Me preocupo por la organización y mis peloteros; no iba a arriesgar su salud”, razonó Francona, citado por MLB.com.

Es la quinta ocasión que un bateador de los Azulejos quiebra un no-hitter en un noveno tramo, informó MLB Network.