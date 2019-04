El falconiano Freddy Galvis se acostumbró a llegar cada día al estadio con la convicción de que estaría en el lineup de su equipo en esa jornada. Fue así en 2017, cuando disputó los 162 juegos de los Filis, y nuevamente en 2018, cuando hizo lo propio con los Padres.

Ahora, con los Azulejos, trata de habituarse a la idea de que al entrar al clubhouse pudiera encontrarse con que su nombre esté fuera de la alineación. Y no es porque su posesión sobre las paradas cortas en Toronto esté en riesgo.

“No estamos aquí para romper récords”, advirtió el manager Charlie Montoyo al nativo de Punto Fijo, según el sitio SportsNet Canada.

La expresión es doblemente sorprendente. Ocurrió, dice la publicación, cuando los alados cortejaban a un Galvis que buscaba contrato como agente libre y al mismo tiempo fue una amenaza contra la carrera silenciosa, pero eficaz, que el occidental ha emprendido hacia la marca absoluta de encuentros consecutivos disputados por un venezolano en las Grandes Ligas.

El varguense Alcides Escobar hilvanó una seguidilla de 421 cotejos con los Reales entre 2015 y 2018. Si su compatriota se mantuviera en el campo, jornada tras jornada, le daría caza en algún momento de julio, justo después del Juego de Estrellas. Amaneció este jueves con 332.

“Estoy aquí para jugar beisbol”, declaró Galvis a la página web. “Si necesitas que me siente un día, me sentaré. Me gustaría volver a jugar los 162 juegos, pero sé lo que quieren el manager y la organización. Así que no tengo problema. Si necesitan que vaya a la banca uno o dos días, estaré bien con eso”, agregó.

La racha del torpedero es noticia en Toronto, a pesar de estar muy lejos de la cifra máxima en las Mayores. La agencia Canadian Press también interrogó al infielder y este le respondió en similar tono.

“He jugado más de 300 seguidos, así que mi objetivo era hacerlo un poco más –admitió Galvis–. Pero estamos en la misma página. Estaré feliz con lo que diga el manager”.

Montoyo tiene razones para adelantarle a su shortstop el fin de la seguidilla, no importa cuándo ocurra.

“Desayunando con él –recordó el piloto ante Canadian Press– le pedí que me avisara cuando esté cansado. No quiero que salga todos los días al campo, aunque sé que tratará de dar un buen turno y que va a atrapar todas las pelotas. Ese es el sueño de un dirigente. Pero va a tener un día libre de vez en cuando, por supuesto. Él me replicó diciendo que no, que está listo para jugar todos los días. En fin, no sé cuándo tendrá un día libre, ya veremos”.

Galvis, que fue finalista al Guante de Oro en la Liga Nacional, ha tenido un buen inicio con el madero. Fue subido del noveno al séptimo turno y después del choque de este miércoles quedó con línea de .286/.286/.476.

El acrobático defensor habla con orgullo de su durabilidad, de la que ya se hacía referencia cuando actuaba en San Diego.

“Lo más importante para mí es dormir –reveló sobre su secreto–. Trato de dormir mucho. Trato de descansar, y eso es algo en lo que mi esposa me ayuda. Formamos un equipo familiar”.

No se complica. Por el contrario, aguarda el momento en que verá interrumpida la ruta que le lleva al récord que ostenta Escobar, por más que esté tan cerca de él.

“Para mí, lo más importante es que (Montoyo) me dijo la verdad –declaró Galvis a Sports Net Canada–. Lo pondré así: es alguien con solo una cara, siempre te va a decir la verdad. Estoy conteste con eso y le agradezco que me lo haya hecho saber”.

Aunque le cueste su sitio en el libro de récords del beisbol venezolano.