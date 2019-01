Freddy Galvis firmó con los Azulejos de Toronto por un año

El campocorto venezolano Freddy Galvis pactó con los Azulejos de Toronto un contrato de 5 millones de dólares por un año y una opción del equipo para el año 2020.

El falconiano bateó la temporada pasada para .248, con 13 jonrones, 31 dobles, 67 remolques y ocho bases robadas en 162 juegos para los Padres de San Diego, reseñó ESPN.

Galvis, de 29 años de edad, acumula siete campañas en Las Grandes Ligas. Pasó sus primeros seis años con los Filis Filadelfia y luego fue canjeado a San Diego en diciembre de 2018.

El jugador del cuadro fue suspendido 50 juegos por las Grandes Ligas en 2012 por un resultado positivo para un metabolito de Clostebol, una sustancia que mejora el rendimiento.

Para hacer espacio dentro de la plantilla, Toronto seleccionó al lanzador derecho Danny Barnes para la asignación.

Con información de ESPN

OFFICIAL: We've signed INF Freddy Galvis to a 1-year contract with a club option for 2020.



To make room on our 40-man roster, RHP Danny Barnes has been designated for assignment. pic.twitter.com/MqPXgy2Bug