Franklin Pérez sigue lidiando con las lesiones en la pretemporada

Como poco menos que frustrante se puede catalogar lo que ha sido la primavera para el prospecto venezolano Franklin Pérez. El lanzador no las ha tenido todas consigo durante los campos de entrenamiento y las posibilidades de que obtenga un lugar en el roster de los Tigres de Detroit lucen cada vez más escasas.

No se trata de un mal rendimiento por parte del valenciano lo que atenta en contra de convertirse en un nuevo grandeliga. No. Ha sido la salud su gran enemiga después de que lo haya afectado agudamente; a tal punto, que su labor en los juegos de exhibición se ha limitado a un solo inning.

Primero fue un fuerte virus estomacal el que le impidió iniciar las prácticas a la par de sus compañeros. Ahora, dolencias en el hombro derecho lo mantienen inactivo, aunque aseguran desde Detroit que no se trata de una lesión de gravedad.

“El sábado (2 de marzo) me desperté y sentí un poco de tensión. Pienso que es solo una situación en la que me duele porque no he estado lanzando en mucho tiempo. Así que ahora mismo, lo que estoy haciendo es simplemente estirarlo”, le manifestó Pérez al diario Detroit News.

Durante los entrenamientos del martes, el escopetero de 21 años de edad realizó una serie de lanzamientos desde 120 pies de distancia (37 metrosaproximadamente) y no sintió mayores molestias. “Para ser honesto, fue solo una precaución. Ya estoy de vuelta, solo tratando de prepararme para los juegos”.

A pesar de las aseveraciones del novel escopetero, los Tigres no quieren apresurarse con una de sus principales joyas del pitcheo. Sobre todo, conscientes de que Franklin Pérez perdió gran parte de la campaña anterior en las menores por una lesión en la misma articulación; por esta razón el cuerpo técnico no ha programado una sesión de bullpen que les permita definir cuánto tiempo tardará el venezolano en volver a un morrito.

“Solo estamos siendo cuidadosos”, manifestó el manager Ron Gardenhire. “Estamos yendo lento; casi tan lento como se pueda conseguir”.

Hasta la contienda pasada, Franklin Pérez fue considerado el prospecto número uno del pitcheo en cuanto a Venezuela respecta; empero los diversos inconvenientes físicos le han restado impacto. Aunque su juventud le sirve ahora mismo para ubicarse en el top 3 de las promesas de Detroit.