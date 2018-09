Francisco Arcia, jugador de Angelinos de Anaheim, se convirtió este jueves, ante Atléticos de Oakland, en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conectar un cuadrangular, jugar como receptor y lanzador en el mismo juego.

Arcia desde su llegada a Las Mayores se ha encargado de escribir su nombre en los libros de la historia y en el partido que se jugó en el Coliseo de Oakland no fue la diferencia, puesto que el criollo se fue de 4-1 con un cuadrangular en el noveno inning. Además, el beisbolista se subió al montículo por dos entradas en que permitió cuatro hits y tres carreras limpias.

El conjunto de Angelinos cayó derrotado por paliza ante un inspirado Atléticos por 21-3, en el que lo mejor del encuentro por parte de LAA fue el logró del venezolano.

Francisco Arcia presenta un promedio de .221, con seis jonrón, 20 carreras impulsadas y 10 anotadas.

