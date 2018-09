Francisco Arcia conectó dos cuadrangulares en la victoria sobre Texas

Francisco Arcia, receptor venezolano de los Angelinos de Anaheim, conectó dos cuadrangulares en el encuentro en el cual vencieron a Rangers de Texas 8 - 1, en el Angel Stadium of Anaheim este jueves.

Arcia conectó su primer jonrón del juego en el sexto inning y ampliaba la ventaja de su equipo por siete carreras a cero. Aunque dos entradas más tarde, el careta se volvería a volar la barda entre el jardín central e izquierdo para poner cifras definitivas al encuentro.

El venezolano se ha ganado la confianza de Mike Scioscia, quien es el mánager del conjunto de Anaheim, desde el día en que debutó, puesto que el jugador mostró sus cualidades a la ofensiva cuando empujó seis carreras y cuatro de ellas fueron por un vuelacerca con tres en base.

Francisco Arcia en esta temporada de debut batea para .240, con cinco cuadrangulares, 19 carreras impulsadas y nueve anotadas.

Con información de MLB

We see ya, Arcia! Francisco hits a solo home run! ⬆️7⃣ #Angels 7, Rangers 0. pic.twitter.com/nkDEDyso1B

"Once you pop, the fun don't stop!" pic.twitter.com/JtHGIZ2sux