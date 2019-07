Félix Pérez no sabe aún si regresará con los Leones del Caracas

El patrullero cubano Félix Pérez no ha decidido todavía si regresará con los Leones del Caracas para una octava temporada en la LVBP, retorno que condiciona a la situación social y política que exista a finales de año en Venezuela.

El toletero zurdo, que se encuentra en México con los Sultanes de Monterrey, declaró al periodista venezolano José Alfredo Otero que “es algo bastante difícil”, ahora mismo, su vuelta al estadio Universitario.

Pérez bateó para .353/.441/.608 en 14 juegos de la ronda eliminatoria en la 2018-2019 con los melenudos y se mantuvo con la divisa hasta la última semana de los playoffs, cuando pidió permiso a la gerencia para marcharse, después de los sucesos ocurridos el 23 de enero.

“Es algo bastante difícil, (debido a) lo que está pasando en Venezuela”, respondió a la pregunta sobre repetir con los capitalinos. “Ya tú viste que tuve que abandonar la final. En plena final nos amenazaron, surgieron cosas que no fueron buenas. Si continúa como está, no creo que pueda ir este año. Hasta que no mejore la situación de país”.

El antillano acumula dos justas con las Águilas del Zulia y cinco con los felinos, organización en la que es uno de los mejores bates importados de todos los tiempos. Tiene .857 de OPS en la liga, después de 1.271 apariciones en el home.

Pérez no desechó totalmente la idea de un retorno, ante la insistencia del reportero.