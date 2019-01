Félix Pérez: Me duele dejar de jugar debido a la situación de Venezuela

Félix Pérez, pelotero cubano de los Leones del Caracas, se pronunció en las redes sociales luego de abandonar el equipo melenudo por las recientes manifestaciones antigubernamentales que se han dado en el país.

El jardinero de 34 años de edad publicó en Instagram un mensaje en el cual expresa su dolor por ausentarse en lo que resta de la final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ante Cardenales de Lara.

"Si mi ausencia en la gran final vale la pena por millones de venezolanos, yo creo estamos en la misma página (...) es lo más justo para mi ser recíproco y devolver tanto apoyo y hospitalidad que me han dado", escribió Pérez.

El jugador explicó que se rehusó a jugar el segundo compromiso de la final ante Cardenales por los sucesos del miércoles 23 de enero y luego tomó la decisión de marcharse del país.

"Me duele en el alma esta decisión, porque siempre he querido ser campeón con mi equipo y ganar con bien. No somos dignos de ganar esta temporada, y no porque no lo merezcamos; porque se ha luchado con todo por llegar aquí a esta gran final, pero lastimosamente es algo que no podemos controlar", argumentó.

El cubano finalizó el escrito con un mensaje hacia la fanaticada: "Mis fanáticos de los Leones y de Venezuela, prefiero ganar cuando Dios lo permita. En mi opinión, somos primero seres humanos y después peloteros".