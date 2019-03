Félix Hernández sigue sin encontrar su mejor forma

El derecho venezolano Félix Hernández prosiguió con su ruta inconsistente sobre el montículo y en su salida de este lunes, en Japón, permitió cinco carreras, cuatro de ellas merecidas, en apenas cuatro innings de actuación.

El Rey, que por primera vez en una década no abrirá el Día Inaugural por los Marineros de Seattle, no ha podido hallar su mejor forma desde hace más de un año y esta vez ni siquiera pudo llegar al sexto tramo, como dijo la semana que esperaba lograr.

Su desempeño ante los Gigantes de Yomiuri, en Tokio, comenzó bien. Durante tres tramos permitió solamente una rayita sucia, hasta que fue emboscado en el cuarto pasaje con cuatro hits, incluyendo un doblete.

Entregó tres boletos y no ponchó a rival alguno.

Los Marineros se encuentran en suelo nipón para preparar el inicio de la temporada ante los Atléticos de Oakland, que se verificará este miércoles en la capital del archipiélago asiático.

Hernández ha permitido ya 22 anotaciones en 15.2 tramos, incluyendo esta apertura y la que hizo frente a una escuadra de Corea del Sur.

Su recta, reportó el diario Seattle Times, viajó a 88-89 millas por hora, solamente, y su comando no estuvo bien.

“Todo el encuentro estuve quedándome atrás”, admitió al diario el diestro de Flor Amarillo. “Estuve descontrolado. Fue uno de esos días en los que no tienes tus mejores armas”.

Hernández llamó a la calma, al referirse a sus resultados hasta ahora y el inminente inicio de la zafra, que le encontrará como quinto y último miembro de la rotación de su divisa.

“Es el Spring Training”, recordó. “No me importan los resultados. Importa que me sienta bien, y siento bien mi brazo, mi cuerpo. Es lo que quiero. Si me siento bien, puedo hacer cosas buenas”.