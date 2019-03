Félix Hernández sigue con problemas, pero él prefiere ver el lado positivo

Los problemas de Félix Hernández para mostrar su mejor cara en los entrenamientos primaverales continúan, pero el antiguo as de los Marineros de Seattle prefiere ver el lado positivo de las cosas.

El Rey ha recibido ya 10 carreras en apenas 8.2 innings recorridos en los juegos de exhibición, incluyendo las cuatro que permitió este martes ante un equipo de la KBO, el circuito profesional de Corea del Sur. Y aunque tiene efectividad de 8.30, ya que dos de las rayitas de esta vez resultaron sucias, resaltó el hecho de haber completado cuatro innings, entre otras cosas.

“Hice buenos envíos, cometí algunos errores y me los hicieron pagar”, declaró el nativo de Flor Amarillo al sitio MLB.com. “Estoy tratando de subir mi número de entradas. La próxima vez trataré de llegar al quinto acto, luego al sexto. Es en eso en lo que estoy trabajando. Me siento muy bien”.

Hernández tiene un lugar en la rotación de los occidentales, a pesar de lo cual fue enviado a trabajar ante el KT Wiz en este encuentro B de los entrenamientos primaverales, por lo que las estadísticas no se le acumulan para la Liga del Cactus.

Permitió tres hits y dio dos boletos, para llegar a tres bases por bolas en la primavera.

El diestro no ha descartado su deseo de abrir el Día Inaugural, aunque todavía no sabe cuál será su lugar en el quinteto de abridores. En esta pretemporada trabaja solamente de lado, aunque no tenga corredores en circulación, y su manager Scott Servais le ha pedido que se apoye más en los envíos quebrados que en sus rectas de dos y cuatro costuras.