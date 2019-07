Eugenio Suárez alcanza a Ronald Acuña en el liderato criollo de jonrones

El guayanés Eugenio Suárez ha retomado las cosas donde estaban hace algún tiempo. Así como en 2018 le peleó a Jesús Aguilar el liderato jonronero entre los grandeligas venezolanos y a comienzos de esta campaña llegó a tener ventaja en ese departamento entre sus compañeros de expedición, finalmente ha regresado a la cima y ahora disputa con Ronald Acuña Jr. ese primer lugar en la embajada nacional en la MLB.

El cuadrangular que largó Suárez la noche de este martes le permitió llegar a 23 en la justa. Es la misma cantidad que desde hace días tiene Acuña, que ocupaba en solitario la cima.

El nativo de Ciudad Bolívar ha estallado en julio, luego de un junio a la baja, y aunque sigue sin subir mayormente su average, suma ya seis vuelacercas en los 11 encuentros que ha disputado en el mes.

Suárez amaneció este miércoles con bambinazos en dos choques consecutivos y tres en sus más recientes seis. Acuña no la bota desde el sábado, aunque ha sacudido tres tablazos en sus pasados siete topes.

La lucha entre ambos promete, dados sus antecedentes cercanos y a pesar de la juventud del actual Novato del Año de la Liga Nacional, que está a punto de alcanzar la cifra de bombazos que largó en su primera zafra arriba con los Bravos de Atlanta, 26.

La proyección le da 41 jonrones a Suárez y 39 a Acuña, en caso de mantener ambos el paso actual.

El antesalista de los Rojos de Cincinnati no ha podido subir sus promedios a pesar del estallido de poder, pues no consigue un compromiso de al menos dos hits desde el 1° de julio, lo que le tiene con .246 de average, incluso menos que ese .248 que exhibía al cierre de su gélido junio. Pero no ha dejado de empujar carreras y ya tiene 10 este mes.

Únicamente Eduardo Escobar, con 70, cuenta más remolques que Suárez este año entre los nativo