Endy Chávez iniciará su carrera como coach

Recordado por una memorable atrapada con los Mets de Nueva York durante el séptimo juego de la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional del año 2006, frente a Cardenales San Luis, el venezolano Endy Chávez regresa al equipo neoyorquino para estrenarse como técnico en el staff del Brooklyn Cyclones, filial Clase A (temporada corta) de la organización en la New York - Penn League.

“Voy a ser instructor de jardineros y estaré junto a Edgardo que va a ser el manager de la Clase A corta”, indicó el ex patruyero, quien no solo tendrá a Edgardo Alfonzo a su lado, ya que su hermano Ender ha estado ligado a los Mets en los últimos años en funciones de instructor y para esta temporada formará parte del staff técnico del equipo Binghamton Rumble Ponies, sucursal Doble A, reseñó Prensa Magallanes BBC.

El 14 de junio iniciará la acción de la temporada 2019 en la New York - Penn League, pero en marzo dará inicio el Spring Training para los equipos que conforman esta liga. “Desde el próximo mes inicio mis labores de Spring Training, luego se van los jugadores de Grandes Ligas (los que juegan la liga larga) y quedan con nosotros los que juegan la liga corta por dos meses más en una especie de entrenamiento primaveral extendido. Así que estaré esos tres meses en Port St. Lucie y en junio nos vamos a Brooklyn donde está la sede del equipo”, indicó Chávez.

Al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a ser manager en un futuro, el oriundo de Tocuyito declaró: “Ahorita no pienso en llegar a ser manager, pero vamos a ver cómo se dan las cosas. Por ejemplo, en Venezuela he observado que es muy difícil ser manager ya que tú puedes tener conformado un buen equipo, pero si te metes en una cadena de derrotas te botan y no quisiera verme en una situación así”.

Lea la nota completa aquí