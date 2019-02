Ender Inciarte ya no se preocupará por los resultados

El patrullero venezolano Ender Inciarte aseguró en el complejo de entrenamiento de los Bravos de Atlanta que este año no se preocupará por los resultados, sino solamente por conectar bien la pelota, tal como hizo para salir de un largo slump a finales de la temporada pasada en las Grandes Ligas.

El nativo de Maracaibo, doble ganador del Guante de Oro como centerfielder en la Liga Nacional, viene de un torneo en el que bateó para .265/.325/.380, promedios que se ubican por debajo de lo logrado en su carrera de cinco temporadas en la MLB.

Sus 158 hits quedaron muy lejos de los 201 que logró en 2017, cuando ingresó a la exclusiva lista de criollos que han superado los dos centenares de cohetes en una zafra de las Mayores.

“Todo fue mental”, aseguró el zuliano, en informal rueda de prensa en la base de operaciones de los indígenas en Orlando, que fue divulgada por la cadena FOX Sports.

“Me preocupé demasiado por los resultados y allí estuvo la base del problema”, sostuvo Inciarte. “Me molestaba porque estaba dándole bien a la pelota y sin embargo no caía en tierra de nadie”.

El toletero zurdo aseveró que la frustración le llevó a afectar su juego. Finalmente, fue removido de lo más alto del lineup por el manager Brian Snitker.

Ligó para .241/.312/.337 antes del Juego de Estrellas.

“Al final pude resolver, porque todo estaba en mi mente”, relató Inciarte. “Mejoré cuando dejé de preocuparme por lo que no puedo controlar. Lo único que yo controlo es tratar de darle bien a la bola. Si la atrapan o no, eso no lo manejo yo”.

Luego de la pausa del Clásico de Julio, dejó promedios de .302/.345/.448 y afianzó su lugar en la alineación, a pesar de la adquisición del outfielder Adam Duvall para ayudarle ante pitchers de la mano izquierda.

“Quedé satisfecho, porque pude mejorar y contribuir con el equipo en la parte final, cuando era más necesario”, subrayó.

Inciarte fue interrogado acerca de su preferencia, en cuanto a si quisiera regresar al primer turno del lineup, ese que también ansía ocupar su compatriota Ronald Acuña.

“No pienso en eso”, respondió el occidental. “Ronald puede batear arriba y también en el medio. Lo único que deseo en lo personal es contribuir y ayudar a que el equipo sea mejor”.